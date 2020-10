Sint-Truiden - Een kwart van het zorgpersoneel denkt er over na om te stoppen. Dat blijkt uit een enquête van De ZorgSamen.

Beschermingsmateriaal is voldoende voorhanden, maar de psychische klachten overheersen. De resultaten zijn zelfs slechter dan tijdens de eerste coronagolf in april. Ook het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden deed een rondvraag bij het zorgpersoneel over het welbevinden. In het algemeen zien ze daar dat het zorgpersoneel het goed doet en dat ze veel aan elkaar hebben.