Recordaantal besmettingen op één dag in Limburg

Hasselt - Op 14 oktober testten er in Limburg op één dag 361 mensen positief op het virus. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de coronacrisis. In onze provincie is het aantal besmettingen opnieuw verdubbeld in vergelijking met een week geleden.

Tussen 9 en 15 oktober hebben in Limburg 1.648 mensen positief getest. Dat zijn er gemiddeld 235 per dag. Op 14 oktober waren er liefst 361 positieve gevallen op één dag in Limburg. Dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak van de coronacrisis. Het vorige ‘record’ werd genoteerd op 10 april toen er 324 mensen op één dag besmet raakten. Dat het aantal besmettingen nu hoger ligt, is voor een stuk ook te verklaren omdat er nu meer getest wordt dan tijdens de eerste golf.

Het aantal besmettingen is in Limburg opnieuw verdubbeld tegenover een week geleden, toen er nog sprake was van 823 besmettingen op weekbasis. Met een reproductiegetal van 1,566 gaat de epidemie in onze provincie nog altijd in stijgende lijn: 100 besmette mensen geven het virus door aan 156 andere mensen. In Vlaanderen heeft alleen West-Vlaanderen momenteel een hoger reproductiegetal: 1,727. Op dit moment zijn in Limburg 7 op 100 testen positief. In Luik, momenteel de zwaarst getroffen provincie, ligt die positiviteitsratio op liefst 26,5 procent, wat betekent dat ruim één op de vier geteste Luikenaren positief is.