Uitgerekend op zijn negentigste verjaardag is de Vlaamse Leeuw gestolen uit de tuin van Jan Caubergs in Koersel. De gewezen Vlaams Blok-politicus beseft dat hij tegenstrevers heeft.

In de Schomstraat in Koersel wappert van mei tot zijn verjaardag in oktober de Vlaamse Leeuw. “Iedereen weet dat. Ik heb zelfs een mast geplaatst. Op mijn verjaardag haal ik de vlag naar binnen ...