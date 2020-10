Uitspraken Frank Vandenbroucke over coronasituatie in ons land halen de buitenlandse pers

“We zitten dicht bij een tsunami van besmettingen in Brussel en Wallonië en we verliezen de controle op wat er aan het gebeuren is.” De uitspraak die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) afgelopen weekend deed, werd ook in het buitenland gehoord. Onder meer de Britse nieuwssites The Guardian, BBC News en Daily Mail pakken er online mee uit.