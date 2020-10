Slechts één corona-overtreding tijdens de Ronde… door Herman De Croo

Supporters en omwonenden langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen hebben de strikte coronamaatregelen goed opgevolgd. De politie maakte slechts één proces-verbaal op, voor Herman De Croo.

De oproep aan de wielerfans om de Ronde thuis te volgen, is niet in dovemansoren gevallen. De weinige supporters en omwonenden die toch aanwezig waren langs het parcours, hielden zich aan de opgelegde maatregelen. De federale en lokale politie waakten zondag samen over een veilig verloop van Vlaanderens Mooiste. De meeste mensen die in overtreding waren, gaven onmiddellijk gevolg aan de vraag om het mondmasker op te zetten of wat verder uit elkaar te gaan staan. Uiteindelijk werd slechts één proces-verbaal opgemaakt: voor Herman De Croo, die op televisiebeelden zonder masker te zien was en zijn fout erkende.

“Zoals aangekondigd werden extra controles uitgevoerd op mondmaskerplicht, het publieksverbod en het samenscholingsverbod”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “De supporters hebben zich voorbeeldig gedragen en hebben daarmee bewezen dat de koers coronaproof kan verlopen. Een opsteker voor de toekomst.”

Erg rustig in Oudenaarde

“Ook in Oudenaarde was het erg rustig, zowel aan de aankomst als op de Markt”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). “Het voelde toch wel wat raar, want we zijn een groot volksfeest gewoon. Maar we zijn blij dat al onze inwoners de koers massaal thuis hebben gevolgd en dat we er samen een veilige Ronde hebben van gemaakt.”

