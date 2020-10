Nieuwe Covid-maatregelen sparen de voetbalfans in het stadion

Ook het voetbal moet inbinden maar de gevreesde sluiting van de stadions blijft uit. De Pro League, de verzameling van profclubs, zat maandag samen met de bevoegde overheden met betrekking tot de aanpassing van de toeschouwers in de voetbalstadions. Voorlopig mogen fans ook komend weekend nog naar de stadions. Het nieuwe ministeriële besluit in verband met toeschouwers in de voetbalstadions luidt: bubbels van maximum vier personen en 1,5 meter afstand. Compartimenten mogen niet meer dan 200 voetbalfans bevatten.