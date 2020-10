KAART. Bekijk hier het aantal coronabesmettingen in uw gemeente

Het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen in ons land stijgt razendsnel. Afgelopen dinsdag werd zelfs een recordaantal van 12.051 besmettingen vastgesteld over heel België. Hoe zit het in jouw gemeente?

De kaart hieronder toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente in de voorgaande twee weken: hoe roder, hoe meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen.

Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control kleurt een gebied donkerrood en valt het in de zwaarst mogelijke categorie vanaf 240 besmettingen per 100.000 inwoners.