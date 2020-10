Zeven leerkrachten SJB uit quarantaine na negatieve Covid-test

Zonhoven -

Grote opluchting in het Zonhovense Sint-Jan-Berchmansinstituut vandaag nadat bleek dat zeven leerkrachten negatief testten op Covid 19 en uit quarantaine mogen. Zij hadden begin vorige week samen aan tafel gezeten met een leerkracht die besmet was. Uit voorzorg werden ze in quarantaine geplaatst.