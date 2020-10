21-jarige met glaasje te veel op valt in slaap achter het stuur in Hoeselt

Regio

In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Tongersesteenweg in Hoeselt een 21-jarige bestuurder uit Bilzen slapend in zijn voertuig betrapt. De man had 1 promille alcohol in zijn bloed.

