Vijftien parkeerboetes tijdens weekendcontroles in Bilzen

Bilzen - Een aanhangwagen met daarop een boot bleek niet verzekerd bij een controle in Bilzen. De bestuurder beschikte evenmin over het juiste rijbewijs en zijn trekhaak was niet gekeurd.

Bij controles in de nacht van zaterdag op zondag zijn twee voertuigen zonder verzekering in beslag genomen en getakeld.

Tijdens de weekendnacht is een jeugdige bestuurder betrapt op de weg. Die had een voorlopig rijbewijs en daarmee mag je in weekendnachten niet rijden.

In het centrum van Bilzen heeft de politie zaterdagnacht liefst 15 parkeerboetes uitgeschreven. Een fietser zonder verlichting en een foutief getunede auto kregen ook een boete. Er waren nog meer boetes voor andere overtredingen in het verkeer.

Zondag heeft de politie snelheidscontroles gehouden in de Taunusweg in Bilzen. Op 63 passanten reden er 13 te snel, dat is een op vijf. De snelste reed 100 km/u waar maximaal 70 mag.