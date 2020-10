Diest -

Toen een man uit de Rozenlaan terugkwam uit vakantie stelde hij een inbraak in zijn woning vast. De inbreker kon via een tuinstoel op het terras op de eerste verdieping raken en brak er dan een raam open met gereedschap dat hij in het tuinhuis had aangetroffen. De dief liet het huis in grote wanorde achter. De precieze buit is nog niet gekend. (tb)