Vier weekendongevallen in Diest

Diest / Tessenderlo - In de Koningin Astridlaan raakten zaterdagnamiddag rond 16.30 uur een auto en een 54-jarige bromfietser uit Diest in een aanrijding betrokken. Deze laatste liep daarbij verwondingen op.

Een 36-jarige bromfietsster uit Geel raakte gewond bij een val op het Weerstandsplein. Zij gleed uit op een olievlek.

Een 28-jarige autobestuurster uit Diest merkte zondagnamiddag rond 14.30 uur in de Omer Vanaudenhovelaan een spin op op het dashboard van haar auto. Toen zijn de spin wou pakken verloor ze de controle over het stuur en belandde tegen een omheining. Bij het ongeval raakte een kind gewond.

In de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen raakten zondagnamiddag twee auto’s in een kop-staartaanrijding betrokken. De bestuurders, een 27-jarige man en een 31-jarige vrouw, beiden uit Tessenderlo, bleven ongedeerd net als drie kinderen in één van de auto’s. (tb)