Remco Evenepoel gaat vrijuit na onderzoek naar flesje na val in Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel en ploegleider Davide Bramati gaan vrijuit in het onderzoek rond de valpartij van de renner van Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van Lombardije. Dat onderzoek werd geopend naar aanleiding van beelden waarbij ploegleider Davide Bramati een object uit de achterzak van Evenepoel haalde nadat die was gevallen. Volgens Deceuninck-Quick Step ging het om een klein flesje met voedingssupplementen.