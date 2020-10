Alles wat Rihanna aanraakt verandert in goud, behalve haar modehuis Fenty

Haar make-up en lingerie gaan over de toonbank als zoete broodjes, maar de kledingstukken die Rihanna maakt onder de naam Fenty blijken heel wat minder vlot te verkopen. Dat geeft nu ook luxegroep LVMH toe, de stal waartoe het modehuis behoort.

Rihanna staat op plaats 33 in de nieuwste ranglijst van rijkste selfmade vrouwen van zakenmagazine Forbes. Ze zou zo’n 600 miljoen dollar waard zijn. Geld dat ze vergaarde met haar muziek, maar steeds vaker met lingeriemerk Savage x Fenty en make-upmerk Savage Beauty. Die twee labels blijken bijzonder lucratief te zijn, al lijkt het met haar modehuis Fenty dat ze in mei 2019 oprichtte in de schoot van luxegroep LVMH ondertussen een pak minder te gaan.

Omdat het al een tijdje stil is rond Fenty, begonnen er geruchten op te duiken als zou de stekker er al uitgetrokken zijn. LVMH heeft daar nu voor het eerst op gereageerd. “We bevinden ons met Fenty duidelijk nog in een lanceringsfase en we moeten er nog achter komen wat precies het juiste aanbod is. Het is niet makkelijk, want we zijn van nul begonnen”, zegt CFO Jean-Jacques Guiony in een reactie aan vakblad WWD.

Work in progress

Naar verluidt heeft LVMH onlangs Bastien Renard als managing director aan boord gehaald, hij was negentien jaar lang aan de slag bij Nike. “We krijgen natuurlijk veel hulp van Rihanna (die zowel oprichter, creatief directeur als CEO is, nvdr.), maar het blijft een work in progress. We hebben successen gekend en dingen die minder goed werkten dus daar moeten we verder aan werken. We moeten nu voor de komende jaren beslissen wat onze kernwaarden zullen zijn”, zegt Guiony nog.