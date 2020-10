Jarenlange burenruzie eindigt in fatale steekpartij: “Hij liep zelf tegen het mes”

Hij overleefde missies in Zaïre, Somalië en Rwanda, maar op 30 juli 2016 bezweek Luc Dams (56) in Kortenaken, op de oprit van zijn buurman, Roger Putseys (72). Die was naar eigen zeggen de jarenlange “miserie en treiterijen” door de paracommando op rust beu en maakte er letterlijk een eind aan door een mes in zijn borstbeen te planten. “Roger beweert dat mijn man op straat tegen het keukenmes is aangelopen. Zou er werkelijk iemand zijn die dat gelooft?”, zegt Dams’ weduwe Marina. Een Leuvense volksjury moet de komende week uitsluitsel brengen.