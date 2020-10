Intensieve corona-afdeling van ZOL in Genk volzet: “We moeten patiënten doorsturen”

De Luikse ziekenhuizen vragen Limburg om bij te springen omdat hun intensieve zorgen geen nieuwe patiënten meer aankunnen. Het ZOL in Genk kan alvast niet op die vraag ingaan, omdat hun intensieve corona-afdeling zelf volzet is. “We moeten nu zelf al patiënten doorsturen”, klinkt het bij het ZOL.

Luik telt momenteel het hoogste aantal besmettingen van het hele land - gemiddeld 686 nieuwe per dag - en dat is voelbaar in de ziekenhuizen. In de Luikse ziekenhuizen is de toestroom van nieuwe patiënten ...