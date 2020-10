Net geen kijkcijferrecord voor Ronde van Vlaanderen

1.209.729. Zo veel mensen keken er zondag gemiddeld naar de Ronde van Vlaanderen. Op het moment van de sprint tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel om 15u44 waren er zelfs 1.482.000 kijkers. Daarmee is de heroïsche corona-editie van de Ronde van Vlaanderen de op één na best bekeken Ronde van de afgelopen 20 jaar. In 2018 zagen gemiddeld 1.258.692 kijkers hoe Niki Terpstra won.

Dat de cijfers voor de Ronde van Vlaanderen zo hoog lagen, is niet verwonderlijk. Behalve de spankracht met een finale tussen publiekslievelingen Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe was het immers ook verboden om op de hellingen langs het parcours te staan en werd het publiek aangeraden om de Ronde voor één keer vanop tv te bekijken in plaats van naar het parcours af te zakken.

“Ook de vrouwen kregen aardig wat kijkers over de vloer”, meldt de VRT. “Na de wedstrijd bij de mannen bleven 738.938 mensen hangen om Chantal Blaak te zien winnen.”