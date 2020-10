Geen zorgeloze zomer volgens Steven Van Gucht, eerder “een overgangsperiode”

De zomer zal niet zorgeloos worden. Dat vertelde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hoewel verschillende vaccins volop ontwikkeld worden - verschillende studies zitten in de derde en laatste fase- worden de zonnigste maanden van het jaar wellicht “een overgangsperiode”.

“We verwachten de komende maanden de eerste resultaten van de vaccins die op mensen worden getest. Als alles goed gaat verwachten we met de eerste vaccinatiecampagnes in ons land te kunnen starten in ...