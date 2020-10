Kim Kardashian schakelt Paris Hilton in om nieuwe collectie te promoten

Herinner je je de fluwelen trainingspakken van begin jaren 2000 nog? Wel, Kim Kardashian lijkt vast van plan om die weer trendy te maken. Om ze te promoten, schakelde ze bovendien niemand minder dan Paris Hilton in, ook al zo’n icoon uit dat tijdperk.

Sterren als Paris Hilton werden begin de jaren 2000 vaker wel dan niet gespot in een fluwelen trainingspak. Het merk bij uitstek was toen Juicy Couture. Kim Kardashian wil met haar eigen label Skims dat succes nog eens overdoen en haalde daarvoor de rijke hotelerfgename aan boord. Er werden alvast enkele foto’s vrijgegeven waarop de twee in de ontwerpen te zien zijn. De beelden lijken alsof ze door paparazzi zijn genomen, maar alles is natuurlijk in scène gezet.

Beiden dragen ze een fluwelen trainingsbroek, Paris Hilton met daarbovenop een trainingsvestje en Kim Kardashian met een bandeau. Die stuks zijn vanaf 21 oktober te koop op de website van Skims. De prijzen variëren tussen de 42 en 128 dollar of omgerekend 35 en 108 euro. Op die manier begint Kim haar aanbod van Skims, dat begon als lijn van corrigerend ondergoed, zo steeds verder uit te breiden.