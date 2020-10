Negen Belgen nemen deel aan Ronde van Spanje, elf renners combineren Ronde van Vlaanderen met Vuelta

Negen Belgen reizen af naar het Baskenland voor de start van de Vuelta op dinsdag. Lotto Soudal levert daarvan zeven renners. Verder is ook Jasper Philipsen van de partij en maakt Ilan Van Wilder zijn debuut in een grote ronde.

Lotto Soudal trekt met een jonge selectie naar de Vuelta, met de Pool Tomas Marczynski en zeven Belgen. Vier onder hen maken hun debuut in een grote ronde: Gerben Thijssen, Brent Van Moer, Stan Dewulf en Kobe Goossens. Tim Wellens, zondag nog aan de start in de Ronde van Vlaanderen, gaat op zoek naar een ritzege na het missen van de Tour door een valpartij vlak voor de start en na een mindere ‘voorjaarscampagne’ in het najaar.

Uitkijken wordt het ook naar Jasper Philipsen. Hij maakte vorig jaar in de Tour de France zijn debuut in een grote ronde en deed het daar niet onaardig in de sprint. Heel veel kansen zijn er niet in deze Vuelta om te sprinten, vier of vijf mogelijkheden wellicht, maar het wordt voor de Limburger fijn om zich te meten met Sam Bennett, de groene trui in de jongste Tour de France, en Pascal Ackermann. Voorts staan met Jon Aberasturi, Alex Aranburu en Matteo Moschetti nog enkele snelle jongens aan de start. Ook Tosh Van Der Sande zal zich ongetwijfeld een paar keer willen mengen in de strijd, net zoals debutant Gerben Thijssen.

Tot slot maakt Ilan Van Wilder zijn debuut in een grote ronde, net zoals vier andere Sunweb-ploegmaten. Hij mag ontdekken wat hij waard is in het klassement in een rittenkoers van drie weken. Vorig jaar eindigde de Vlaams-Brabander als derde in de Ronde van de Toekomst.

Elf renners combineren Ronde van Vlaanderen met Ronde van Spanje

Elf renners combineren de Ronde van Vlaanderen met deelname aan de Vuelta. Onder hen ook twee Belgen, namelijk Tim Wellens en Stan Dewulf, al haalden die twee renners van Lotto Soudal de finish niet in Oudenaarde.

Door de speciale COVID-19-wielerkalender zijn er uitzonderingen toegestaan om van de ene naar de andere wedstrijd te reizen dit seizoen. Zo kunnen renners de Vuelta met de Ronde van Vlaanderen combineren, al moest daarvoor dus wel toestemming van de UCI toegekend worden.

Bij Lotto Soudal combineren Stan Dewulf en Tim Wellens beide wedstrijden. Voorts reizen nog negen andere renners van de Ronde naar het Baskenland voor de start van de Vuelta: Zdenek Stybar voor Deceuninck-Quick Step, Alexander Edmondson voor Mitchelton-Scott, Niki Terpstra voor Total Direct-Energie, Michael Valgren en Reinardt Janse van Rensburg voor NTT Pro Cycling, Dylan van Baarle voor Ineos Grenadiers, Francisco Ventoso voor CCC, Mickaël Delage voor Groupama-FDJ en tot slot Fred Wright voor Bahrain-McLaren.

Van Baarle liet met een achtste plaats in de Ronde van Vlaanderen het beste resultaat optekenen van deze elf avonturiers. Zes van de elf haalden de finish in Oudenaarde: Van Baarle, Stybar, Edmondson, Valgren, Van Rensburg en Terpstra.