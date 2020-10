Het zwembad Kapermolen in Hasselt sluit tot minstens 25 oktober de deuren. Dat besloot de Hasseltse crisiscel vanochtend. “Ondanks de rigoureuze maatregelen die we namen, slaat het coronavirus toch toe bij ons personeel.”

“Dit weekend testten twee personeelsleden positief op Covid-19, andere collega’s vertonen symptomen. We willen geen verder risico nemen en sluiten daarom het zwembad. We hopen dit zo snel in de kiem te ...