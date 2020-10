Een 48-jarige Lommelse Turk hangt 37 maanden cel boven het hoofd voor het grootschalig dealen van onder meer 2 kg speed, 1kg cannabis en xtc. “Het was niet om te verkopen, maar voor eigen gebruik”, luidde zijn verweer.

De veertiger verblijft momenteel in de gevangenis wat allesbehalve onbekend terrein is voor de man. Zijn strafblad is zes bladzijden lang. Daarop prijkt onder meer zeven jaar celstraf. Naast drugsdelicten ...