Bij een ongeval op de Sint-Jobsesteenweg in het Antwerpse Brecht is zondagavond een bestuurder gewond geraakt. Hij belandde er met zijn wagen tegen een boom op de rotonde aan de oprit Sint-Job.

Het ongeval gebeurde rond half elf zondagavond. Hoe het is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk merkte de bestuurder niet of te laat de rotonde ...