Chrissy Teigen reageert voor het eerst na miskraam: “We zijn oké”

Chrissy Teigen (34) en haar man John Legend (41) verloren eind september hun ongeboren zoontje bij een miskraam. Na een lange stilte op Instagram heeft het voormalig badpakkenmodel nu aan haar fans laten weten dat ze het ondanks alles oké stellen.

Chrissy Teigen heeft haar volgers laten weten dat het moeilijke tijden zijn, maar dat ze al bij al oké is. “We houden ons stil, maar al bij al stellen we het wel. We houden zoveel van jullie allemaal”, schrijft ze in een korte boodschap op Instagram. De post kon in geen tijd op bijna drie miljoen likes rekenen en heel wat sterren betuigden nogmaals hun medeleven na het verlies van hun zoontje Jack.

Ze deelde daarbij ook enkele screenshots van het bericht dat haar echtgenoot John Legend vorige week aan haar had opgedragen. “We voelen en waarderen jullie liefde en steun”, schreef die. “Bovenal hebben we zoveel verhalen gehoord over hoeveel andere gezinnen deze pijn hebben ervaren, vaak in stilte. Het is een club waar niemand lid van wil zijn, maar het is geruststellend te weten dat we niet de enigen zijn. Ik weet zeker dat Chrissy hier nog veel meer over te zeggen zal hebben als ze er klaar voor is. Maar weet dat we jullie dankbaar zijn en dat we jullie en jullie gezinnen liefde sturen.”

Het koppel heeft met Luna (4) en Miles (2) al een dochtertje en een zoontje. Op 30 september kondigde Teigen met een reeks pakkende foto’s aan dat ze hun ongeboren kindje waren verloren nadat ze met hevige bloedingen af te rekenen had gekregen.