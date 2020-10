Man doet schokkende ontdekking in koptelefoon: “Ik voel iets kriebelen in mijn oor”

De Australische Olly Hurst zal in het vervolg twee keer nadenken voor hij zijn hoofdtelefoon zomaar opzet. De man, die als loodgieter werkt, voelde iets kriebelen in zijn oor. Hij was namelijk niet de enige die zijn koptelefoon in gebruik had..

In zijn hoofdtelefoon zat een jachtkrabspin, beter bekend als een Huntsman, verstopt. De grote spin weigerde om zijn gezellige plekje te verlaten, hoe hard Hurst ook met zijn hoofdtelefoon schudde. De jachtkrabspin is giftig, maar zijn beet is niet dodelijk en zal slechts lichte irritatie met zich meebrengen. De spinnen kunnen een spanwijdte hebben van zo’n 12 centimeter.

