Stoffen mondmaskers beschermen niet tegen coronavirus, maar waarom worden ze dan niet afgeraden?

Zelf genaaide stoffen mondmaskers beschermen hoegenaamd niet tegen het coronavirus. Volgens een studie in het gereputeerde medisch tijdschrift The Lancet zouden ze uit 12 tot 16 lagen stof moeten bestaan om efficiënt te zijn. Toch raden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en onze wetenschappers het dragen ervan niet af.