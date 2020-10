Brand in rusthuis in Anderlecht, tien mensen overgebracht naar het ziekenhuis

Bij de brand die afgelopen nacht heeft gewoed in een Anderlechts rusthuis zijn uiteindelijk tien personen bevangen geraakt door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer. Alle bewoners werden tijdelijk geëvacueerd, maar wie niet naar het ziekenhuis moest, kon na afloop van de interventie weer ondergebracht worden in het rusthuis.

De brand in het rusthuis in de Welzijnstraat werd omstreeks 23.00 uur opgemerkt. Bij aankomst stelde de brandweer een sterke rookontwikkeling vast die afkomstig was van een beginnende brand in een kamer ...