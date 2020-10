De Bilzense modeontwerper Tom Van der Borght (42) heeft de Grote Prijs gewonnen op het 35ste internationale modefestival van Hyères in Frankrijk. Hij gaat met 200.000 euro naar huis en een project bij Chanel.

Tom Van der Borght werkt, naar eigen zeggen, met “spullen die niemand meer wil”. Zo had hij bijvoorbeeld een veelkleurige trui van plastic koordjes die in hun vorig leven dienden voor prijskaartjes, of ...