Judd Trump triomfeert in Milton Keynes op English Open snooker

De Engelsman Judd Trump heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de English Open (446.000 euro) op zijn palmares geschreven. In het Engelse Milton Keynes versloeg hij in de finale de Australiër Neil Robertson met 9-8.

Het was Trump die de beste start nam en een 3-1 voorsprong opbouwde. Robertson (WS 3), die vorig jaar Trump in de finale van de Champion of Champions na een thriller met 10-9 versloeg, won echter zes van de zeven volgende frames en potte daarin breaks weg van 75, 128, 61, 56, 75 en 114 waarmee de wereldkampioen van 2010 een 7-4 voorsprong nam.

Trump, de wereldkampioen van 2019, pakte de volgende vier frames na onder meer breaks van 76 en 55 waarmee hij op een frame van de zege kwam. Robertson, ‘The Thunder from Down Under’, sloeg terug met een 125 clearance, waarna de zeventiende en laatste frame voor de beslissing moest zorgen. Daarin potte Trump een 114 break weg.

Voor de nummer een van de wereld is het ondertussen zijn achttiende rankingtitel in zijn loopbaan waarmee hij op gelijke hoogte komt van Robertson. Trump, won zijn laatste tien finales waarmee hij nog een overwinning verwijderd is van de recordhouder Stephen Hendry. Voor de winnaar was er 77.000 euro weggelegd. Robertson hield als runner-up 33.000 euro over.

“Ik vond Neil over het ganse verloop van de wedstrijd de betere speler,” verklaarde Trump. “In de veertiende frame bij een 7-6 voorsprong voor Neil, miste hij bij een 65 break een rode bal in de middenpocket. Als hij die maakt wint hij waarschijnlijk het toernooi.” .

Uitslag finale: Judd Trump (Eng/1)- Neil Robertson (Aus/3)9-8 68-10, 0-80, 76(59)-0, 72-26, 1-75(75), 5-128(128), 11-75(61), 61(51)-15, 2-66(56), 52(52)-75(75), 9-115(114), 76(76)-0, 64-5, 70-65(65), 74(55)-13, 0-125(125), 114(114)-0.