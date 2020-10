Bijna 2.500 coronapatiënten in ziekenhuizen, meer dan 400 op intensieve zorg

Er liggen momenteel al 2.485 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 412 op intensieve zorg.

Er zijn in de periode van 9 tot 15 oktober, de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, gemiddeld 7.876 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, een stijging van 79 procent.

Dat blijkt maandagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In die periode overleden ook gemiddeld 30,3 coronapatiënten per dag, een stijging met 14,3 tegenover één week eerder. Dat brengt het totale aantal overlijdens na een coronabesmetting op 10.413. Van 12 tot 18 oktober waren er ook gemiddeld 251,9 ziekenhuisopnames per dag, exact een verdubbeling tegenover een week eerder.

Inmiddels blijkt ook dat er vorige week al zeker twee dagen waren met meer dan 10.000 bevestigde besmettingen. Volgens geüpdatete cijfers waren er dinsdag 12.051 nieuwe besmettingen en woensdag 10.932.