Winterdienst Wegen en Verkeer gaat van start, 108.000 ton strooizout in voorraad

Vanaf vandaag (maandag) gaat de winterdienst van start bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Voor de komende winter is een voorraad van 108.000 ton strooizout voorzien om onze autosnel- en gewestwegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat meldt woordvoerster Veva Daniëls. Jaarlijks wordt in Vlaanderen gemiddeld 41.500 ton strooizout per winterperiode gebruikt.