“Geen positief effect van de zomer”: zorgverleners kunnen het nu al niet meer aan

Er is genoeg materiaal en dus minder angst bij zorgverleners, maar de psychische klachten zijn nu al minstens even groot als in april. Dat blijkt maandag uit de vierde online enquête van De ZorgSamen, een initiatief van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, bij 1.280 medewerkers van ziekenhuizen en woon-zorgcentra. 55 procent van hen voelt zich oververmoeid, 42 procent ervaart slaaptekort, en 35 procent geeft aan zich onvoldoende te kunnen ontspannen. Die cijfers zijn even hoog als in april.

De resultaten zijn verontrustend, omdat de enquête werd afgenomen begin oktober, nog voor de ziekenhuisopnames flink stegen. “We hadden verwacht een positief effect van de zomer te zien, maar dat is helemaal niet het geval”, zegt professor Kris Vanhaecht, van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg (KU Leuven), die de resultaten analyseerde.

Slaaptekort

In april waren de scores voor ‘onder druk staan’ en ‘voortdurend hyperalert zijn’ weliswaar nog hoger dan begin oktober. Ook was er toen meer angst bij het zorgpersoneel. “Die is afgevlakt omdat men weet wat er komt en omdat er nergens een tekort aan beschermingsmateriaal is en er overal draaiboeken en protocollen zijn”, zegt Vanhaecht.

Meer dan tijdens de eerste golf denken zorgverleners dat ze in de nabije toekomst een beroep zullen doen op ondersteuning door een psycholoog. In juni dacht 40 procent dit zeker niet nodig te zullen hebben, begin oktober was dat nog 26 procent.