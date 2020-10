Carrière van man komt eerst nadat koppel kind krijgt

Als koppels hun eerste kind krijgen, dan is het vaak nog steeds de vrouw die professioneel een stap terugzet en het leeuwendeel van het huishouden en de kinderzorg op zich neemt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven, waarover De Morgen maandag bericht.

Econome Elisabeth Abraham (KU Leuven) volgde begin dit jaar 106 koppels die de afgelopen twee jaar hun eerste baby kregen. Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien koppels bij de komst van het eerste kind op zoek gaan naar een nieuwe manier om werk en gezin te combineren. En dan zijn het meestal de vrouwen die hun carrière (minstens tijdelijk) op een lager pitje zetten, omdat ze de combinatie moeilijk vinden. Zo kiest 29 procent van de nieuwe moeders voor deeltijds werk, tegenover 7 procent van de mannen.

Ook opmerkelijk: hoewel het gros van de partners elkaars loopbaan als even belangrijk inschatten, zijn er toch ook best veel koppels bij wie de carrière van de man duidelijk voorrang krijgt op die van de vrouw. Zo stelt 29 procent van de vaders dat zijn loopbaan meer of veel meer prioriteit heeft, tegenover 10 procent van de vrouwen.