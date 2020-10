Jos Snijkers nieuwe voorzitter van UMB

Hasselt-Centrum

Hasselt - Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang werd Jos Snijkers aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt hiermee Johny Wijnants op, die dit mandaat gedurende vier jaar opnam.

De UMB stelt zich tot taak om mensen, verenigingen en instellingen samen te brengen die actief zijn in diverse maatschappelijke sectoren: armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, vrede en mensenrechten, milieu en klimaat, samenlevingsopbouw, samenwerking tussen verschillende levensbeschouwingen,... Langs deze vernetting werkt ze aan een wereld van verbondenheid en betrokkenheid. Jos Snijkers bleek binnen dit kader de gepaste figuur om de verdere uitbouw van deze organisatie te leiden.

Jos Snijkers groeide op in Elen en woont al sinds 1982 in As. Na een loopbaan als vliegtuigtechnicus is hij nu vier jaar met pensioen. Vele mensen kennen hem via zijn engagementen in de natuurbescherming, voornamelijk bij Natuurpunt. Hij combineert die met sociale inzet, o.a. via Sint-Vincentius. Ook de dialoog tussen verschillende levensbeschouwelijke tradities is hem niet vreemd: jarenlang volgde hij cursussen aan de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen, opgericht door de bekende sinoloog (Chinakenner) Ulrich Libbrecht van de KUL. Daarnaast volgde hij een vierjarige opleiding aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg. In de weinige vrije tijd die dan nog rest wijdt hij zich aan de schilderkunst.