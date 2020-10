Gratis hulp bij gebruik van computer of gsm in Maaseik

Maaseik - Van dinsdag 3 november tot en met dinsdag 22 december 2020 kan iedereen die moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van computer, tablet of gsm, terecht voor gratis hulp in Maaseik. Een lokaal in cultuurcentrum Achter Olmen wordt op dinsdagmiddag omgedoopt tot Smartlokaal.

Het coronavirus hakt opnieuw zwaar in op ons samenzijn en samenleven. Vooral in de donkere dagen voor Kerstmis kan het zwaar wegen om slechts 1 nauw contact te mogen onderhouden. Gelukkig zijn er momenteel tal van hulpmiddelen om met elkaar - vanop een afstand - contact te onderhouden. We kunnen hiervoor de computer, de laptop, de tablet, de smartphone of de gsm inzetten. We kunnen elkaar zelfs foto’s doorsturen of elkaar in werkelijkheid zien wanneer we communiceren. Toegegeven, voor de een is het gebruik van deze hulpmiddelen gemakkelijker als voor een ander. En er zijn niet altijd kinderen of vrienden in de buurt die met het nodige geduld een en ander kunnen uitleggen. Precies hieraan wil 50én Maaseik iets doen. Door voortaan elke dinsdag tot Kerstmis mensen wegwijs te maken in het gebruik van digitale toestellen. Niet aan de hand van een lezing. Wel aan de hand van uw specifieke vragen en in een 1 op 1 relatie. Hiervoor kan iedereen bij onze seniorenvereniging terecht op dinsdagmiddag in het cultuurcentrum van Maaseik. Wie de ingang langs achter gebruikt, hoeft alvast geen trappen te maken. Alles wat wij vragen, is dat u een mondkapje draagt en dat u vooraf een afspraak maak. Op die manier kunnen wij garanderen dat u altijd als enige gebruiker aanwezig bent in ons “Smartlokaal”. Bel voor informatie of een afspraak naar 0488 99 42 76 of stuur een mailtje naar info@50enm.be