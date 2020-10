Onthaalouder Anne Haest in de bloemetjes gezet

Houthalen-Helchteren - Onthaalouder Anne Haest uit Houthalen werkt bijna 20 jaar als onthaalouder bij Ferm Kinderopvang. Op maandag 12 oktober, de Dag van de Onthaalouder, werd Anna dan ook in de bloemetjes gezet, net als alle andere onthaalouders.

De Houthalense Anne Haest doet haar job al 20 jaar met hart en ziel. Op de Dag van de Onthaalouder werd ze dan ook niet vergeten. "Het is ongelofelijk hoeveel lieve attenties ik mocht ontvangen", vertelt Anne. "Ouders zorgden voor een bloemetje of een persoonlijk kaartje. Dat was hartverwarmend. Daarnaast legden de ouders ook nog eens samen voor een cadeaubon waarmee ik iets leuk kan kopen voor de opvang."

Andere jaren nodigt Anne de ouders op deze normaal ook dag uit voor een kopje koffie. Door de coronacrisis was dat dit jaar niet mogelijk. Maar Anne vond een creatieve oplossing: ze bakte wafeltjes voor de ouders en gaf die mee naar huis. Zo konden ze thuis genieten van een koffietjes en iets lekkers. "Ik merk dat ouders dit echt appreciëren", zegt Anne. "Het is voor iedereen een moeilijke periode, maar ouders tonen dat ze erg blij zijn dat ze de kindjes nog kunnen brengen."

De coronacrisis had uiteraard ook een invloed op Annes job. "Tijdens de lockdown was mijn opvang drie weken gesloten. Enkele kindjes hadden het wat moeilijk bij de terugkeer, maar met wat extra aandacht en geduld voelden ze zich heel snel weer op hun gemak. Andere kinderen waren uitgelaten en blij. Ze hadden de opvang duidelijk gemist. Voor het welbevinden van de kinderen hoop ik dat de opvang bij verstrengde maatregelen voor alle kinderen mag openblijven."

Ook verantwoordelijke van Ferm Kinderopvang Dorien Dreesen bracht een bezoekje aan de opvang van Anne. Zij bracht namens Ferm Kinderopvang een fijne attentie: een drinkfles van Ferm en een origineel mondmasker. "Ferm Kinderopvang zegt deze week 'beestig bedankt' aan alle onthaalouders en kinderbegeleiders. Want ook in deze moeilijke tijden staan ze steeds met een groot hart klaar voor kinderen en ouders en geven ze dag in dag uit het beste van zichzelf", aldus Dorien.

