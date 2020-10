Heidi Wijnants (35, ambtenaar) vond bij Belvilla een buitenkansje: een huisje tegen een aantrekkelijke prijs, te boeken voor komende zomer. Tegen dan is de wereld hopelijk verlost van corona. Maar of Heidi naar het huisje kan, is nog lang niet zeker. Heidi zegt immers dat ze heeft betaald, maar Belvilla beweert van niet.