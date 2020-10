De Minaur pakt in Antwerpen eindzege in Ultimate Tennis Showdown, Gasquet kan revanche nemen op European Open

Alex de Minaur heeft de derde editie van de Ultimate Tennis Showdown (UTS) op zijn naam geschreven. De Australiër klopte zondag in de finale van het experimentele toernooi in de Lotto Arena in Antwerpen de Fransman Richard Gasquet met 3-1.

De Minaur toonde zich de betere in drie quarters, terwijl Gasquet daar maar winst in een quarter tegenover kon zetten. Opvallend: beide spelers treffen mekaar deze week in de eerste ronde van de European Open. Gasquet zal dan dus in een echte wedstrijd zijn revanche kunnen nemen.

De 34-jarige Gasquet en 21-jarige De Minaur wonnen de voorbije dagen in Antwerpen elk hun groep na twee zeges. De Minaur was in zijn eerste UTS-wedstrijd duidelijk beter dan de Brit Daniel Evans (4-0). Nadien deed hij die prestatie over tegen de Spanjaard Pablo Andujar. Gasquet begon met winst in elk van de gespeelde quarters tegen de Spanjaard Feliciano Lopez. Vervolgens klopte de Fransman met iets meer moeite de Amerikaan Taylor Fritz in de quarters met 3-2.

De UTS werd georganiseerd in aanloop naar de European Open, het Belgische ATP-toernooi dat deze week plaatsvindt. Het toernooi, het geesteskind van topcoach Patrick Mouratoglou, is toe aan zijn derde editie. De UTS-competitie werd dit jaar in het leven geroepen als reactie op het stopgezette tennisseizoen door de coronapandemie. Er wordt gespeeld volgens een aangepast scoreformat, met een tijdsklok en spelers mogen ook contact hebben met hun coach.