Anderlecht geeft nog maar eens zege uit handen in het slot, OH Leuven haalt 2-0 achterstand op

Anderlecht is er weer niet in geslaagd om te winnen. OHL boog een 2-0 achterstand nog om naar 2-2. Dat was zeker een terecht resultaat, maar achteraf was er maar één discussie. Waarom werd de penalty na handspel van Tshimanga in de slotfase nog geannuleerd? Standard kreeg tegen Club wel een elfmeter na erg discutabel hands. Weet iemand nog hoe het werkt? Paars-wit blijft achter met 14 op 27