Basisschool in As gaat een week dicht

As - De gemeentelijke basisschool van As zal preventief gesloten worden vanaf maandag 19/10 tot vrijdag 23/10. Zondagavond werd duidelijk dat er een derde coronabesmetting is in het leerkrachtenkorps.

Hierdoor spreken we over een cluster en worden alle contacten tussen leerkrachten als een hoog risico beschouwd. Door het personeelstekort dat hieruit voortvloeit, werd besloten om de school minstens één week te sluiten. De school blijft wel open voor kleuters. Het gemeentebestuur voorziet noodopvang in de gebouwen van kinderopvang Peter Pan.