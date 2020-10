De nationalist Ersin Tatar, die de steun krijgt van Turkije, is zondag verkozen tot leider van de zelfverklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus. Dat heeft de electorale raad bekendgemaakt. Hij wint zo van de ontslagnemende leider Mustafa Akinci.

Tatar wint in de tweede ronde van de verkiezing met 51,74 procent van de stemmen. Hij is voor twee aparte soevereine staten op het Mediterraans eiland. Akinci is dan weer een voorstander van een hereniging ...