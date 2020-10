‘Love island’-winnaars uit elkaar: “We passen niet samen”

Aleksandra en Denzel, winnaars van de eerste ‘Love island’, zijn niet langer een koppel. Hun relatie duurde ongeveer een jaar.

De Vlaams-Poolse Aleksandra Jakobczyk (25) meldt “met pijn in mijn hart” dat ze weer single is. “Ik weet dat wij hiermee velen teleurstellen. Wij zijn ook teleurgesteld”, schrijft ze op sociale media, “maar we zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet samen passen.” De blondine benadrukt dat ze als goede vrienden uit elkaar gaan. “Er is geen sprake van ruzie of erge dingen die zijn gebeurd.”

De Nederlander Denzel Slager (27) voegt er op zijn profiel aan toe dat hij met Aleksandra “ontzettend mooie momenten” heeft meegemaakt. “Toch zijn we erover uit dat het beter is dat we beiden onze eigen kant opgaan.” Hij vraagt zijn volgers hem “even de tijd te gunnen dit te verwerken”.

Hostess Aleksandra uit Sint-Niklaas en ex-profvoetballer Denzel uit Amsterdam wonnen in 2019 de eerste editie van Love island. In die Vlaams-Nederlandse coproductie, die bij ons door Vijf wordt uitgezonden, zoeken jonge singles de ware liefde in een luxueus vakantiehuis. Behalve een relatie die een jaar heeft geduurd, hielden Aleksandra en Denzel er 25.000 euro aan over.

De kersverse exen kwamen deze week nog in het nieuws met een opmerkelijk reclamespotje voor een datingsite dat ‘s ochtends vroeg op Radio 1 wordt uitgezonden.

