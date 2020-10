Premier Alexander De Croo: “Virus is de vijand, niet de Franstaligen”

Premier Alexander De Croo heeft aan de vooravond van de strengere maatregelen nog eens gezegd dat we met z’n allen solidair moeten zijn om het virus de baas te kunnen. “Niet de Franstaligen zijn de vijand, het virus is de vijand”, zei hij in Het Journaal op VRT.

Alexander De Croo kwam nog eens terug op de zware maatregelen voor de horeca: “Het is inderdaad niet gemakkelijk en ik begrijp dat veel restaurant- en caféhouders de indruk hebben dat we hen de vinger wijzen. Maar dat doen we niet: de situatie waarin we nu zitten is niet de fout van de cafés of de restaurants. Het virus zit overal: we hebben nu drie keer zoveel mensen op intensieve zorgen als 18 maart. Toen hebben we een lockdown afgekondigd. Om onze ziekenhuizen recht te houden moeten we alle niet-essentiële contacten vermijden. Cafés en restaurants zijn in essentie plekken waar er contact is. Dat is niet hun fout.”

Leerachterstand

“We hebben nu enkele prioriteiten”, sprak de premier. “Het ziekenhuis is er één van, een andere prioriteit is de scholen. We zien nog steeds kinderen met leerachterstand door de lockdown in maart. En een derde punt is essentiële bedrijven aan de slag houden. Het gevolg daarvan is alle dat we alle sociale contacten die we niet moéten doen, ook niet zullen doen. Er zijn zoveel besmettingen dat we moeilijke beslissing moeten nemen.”

“Ik hoop dat we iets bijleren”, reageerde De Croo nog op het onbegrip van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “In Nederland zei men eind september: we gaan restaurants openhouden. Maar Mark Rutte vond het twee weken later het toch geen goed idee en toen hebben ze toch alles gesloten. Het is geen vingerwijzing naar Nederland, maar wij gaan beter doen dan hen. De hoop is dat iedereen overtuigd is van de ernst van de situatie en geen politiek spel gaat spelen over een gezondheidssituatie.”

Niet elke provincie gaat even zwaar in het rood, moeten we dan overal even zware maatregelen treffen? “Vandaag zijn alle provincies getroffen”, zegt De Croo. Drie provincies kleuren niet donkerrood: Oost- en West-Vlaanderen, en limburg. Maar alle voorspellingen geven aan dat ze over een paar dagen ook in het rood gaan. Het is teamwerk geworden: alle 11 miljoen Belgen kunnen het perfect. De vijand is het virus, niet de Franstaligen. Wij zijn een klein land en zijn nauw met elkaar verbonden: het duurt niet heel lang eer het overal is. Ook volgende week zijn de niet-rode zones ook al bloedrood. Dan red ik liever het leven van een aantal mensen dan ook daar achter de feiten aan te lopen.”

Geen waarschuwingen meer

De Croo zei nog dat we metéén boetes mogen verwachten. “Er worden geen waarschuwingen meer gegeven: wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete van 250 euro met onmiddellijke inning. Toch ben ik hoopvol: ik zag in maart dat we het konden en nu vragen we het nog een tweede keer.”