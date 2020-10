Beringenaar Mitchel in New York: “Politieke chaos en misplaatste arrogantie”

Beringen -

Mitchel Elsen (37) uit Beringen is met zijn bedrijf Hype Empire in New York de contentpartner van merken als Nike en Reebok. “Door Trump kijkt de wereld anders naar de VS. Structureel leiderschap van Obama is overgegaan in politieke chaos en misplaatste arrogantie.” En zo is meteen duidelijk wie Mitchel verkiest.