Genk -

Een verzameling van nummers die schoonheid en troost bieden, zo kan je het debuutalbum The Vessel van Gianni Marzo omschrijven. De Genkenaar is al jaren gitarist in bekendere bands zoals Isbells en Marble Sounds, maar doet het nu dus, op z'n 46ste, voor het eerst solo. Gianni Marzo is niet op zoek naar roem, maar wil vooral mensen raken met z'n melancholische muziek.