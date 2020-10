Jan Jambon steekt horeca en alle Vlamingen hart onder de riem: “Goeden moeten opdraaien voor gedrag onverlaten”

Met een filmpje wil Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de horeca in én alle Vlamingen een hart onder de riem steken in deze “barre tijden”. Hij heeft naar eigen zeggen geprobeerd om minstens de restaurants open te houden, maar erkent tegelijkertijd ook de ernst van de toestand.

“Op deze sportieve Vlaamse feestdag, had ik u graag een goede en plezante boodschap gebracht”, begint Jan Jambon (N-VA). “Helaas.” In het licht van wat zich even later zou voltrekken aan de eindmeet van de Ronde van Vlaanderen, klinken zijn woorden haast profetisch. Maar de boodschap van Jambon gaat niet (zozeer) over de koers.

Aan de vooravond van de verplichte sluiting van de horeca, richt Jan Jambon zich tot de Vlamingen. In een video, die het midden houdt tussen informeel en presidentieel, legt de Vlaams minister-president uit waarom de beleidsmakers geen andere keuze hadden dan drastische maatregelen treffen. Ze houden één doel voor ogen, aldus de minister-president, namelijk de epidemie indijken. “Zo kunnen we op een dag terug goed leven, zoals vroeger. Lekker genieten op restaurant, onbezorgd naar het theater gaan, dansen en zingen.”

“Strengere handhaving”

“Tijdens de zomer dachten we dat het coronavirus bijna overwonnen hadden, maar dat blijkt vandaag helemaal niet zo te zijn. Steeds meer mensen raken besmet en de ziekenhuizen moeten almaar meer coronapatiënten opvangen. We moesten en moeten doortastend ingrijpen, anders dreigt een ware ramp, want we willen echt niet meemaken dat de medische zorg in het gedrang komt omdat er té weinig bedden beschikbaar zijn.”

Dat we “terug in de miserie zitten”, wijt Jambon aan de beperkte groep die zich niet hield aan de “nochtans eenvoudige” voorzorgsregels. “Zoals wel vaker gebeurt: de goeden moeten opdraaien voor het gedrag van een groepje onverlaten. Dat is onrechtvaardig, ik weet het. De maatregelen gelden nochtans voor iedereen, in heel het land. Een niet mis te verstane boodschap aan zijn Waalse en Brusselse collega’s, in hun regio’s swingen de cijfers de pan uit. Recent raakte ook bekend dat bijvoorbeeld in Brussel weinig pv’s worden uitgeschreven. Jambon: “Ik dring er dan ook heel erg op aan dat de handhaving sneller en strenger gebeurt.”

“Steunen en helpen”

De “vrouwen en mannen die hun brood verdienen in de horeca’ verdienen alle steun, aldus de minister-president. De Vlaamse regering heeft volgens hem geprobeerd om alvast de restaurants toch open te houden, “maar de besmettingscijfers dwingen ons om fors in te grijpen, met pijn in het hart”. Hij garandeert wel dat de horeca, alsook de evenementensector en de toerismesector, voor wie het barre tijden zijn, steun zullen krijgen.

“Zoals we tijdens de eerste golf al deden, zo zullen we ook nu middelen en steun geven om de bedrijven te laten draaien, om de scholen open te houden, om de beste zorg te garanderen, om mensen niet in eenzaamheid te laten wegzakken. Zorg, economie, onderwijs en samenleven. Dát zijn onze prioriteiten, die moeten we veiligstellen. Onze welvaart en ons welzijn, daar draait het om.”

Flandriens geven niet op

De Vlaams minister-president roept tot slot ook op om “elkaar niet los te laten” - een zinnetje dat eerder gebruikt werd door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). “Zeker in deze herfstige dagen vraag ik u elkaar te helpen, te bemoedigen, te steunen. We kunnen elkaar vaker bellen, mailen of een berichtje sturen. We mogen elkaar nu niet loslaten, Vlamingen zijn warme mensen met een groot hart”, weet hij.

“Goede medeburgers”, zo besluit Jambon, “laat ons de moed niet verliezen. Nooit! Dat bewezen Vlamingen vroeger, en dat zullen wij nu en straks nog eens doen. Flandriens klimmen uit het dal omhoog, naar de top, tegen alles in. Opgeven staat niet in ons woordenboek. Onze Vlaamse veerkracht was en is groot en sterk. We zullen die veerkracht straks ook zeer nodig hebben bij de wederopbouw van ons land.”