Tao Geoghegan Hart wint loodzware bergrit in de Giro, Joao Almeida behoudt nipt roze trui

Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) heeft zondag de vijftiende etappe in de 103e Ronde van Italië gewonnen. Na 185 kilometer van Rivolto naar Piancavallo was de 25-jarige Engelsman op de slotklim sneller dan de Nederlander Wilco Kelderman en de Australiër Jai Hindley. Pieter Serry was als 29e op 7:09 beste Belg.