Genk -

De politie Carma heeft zaterdag rond 15.30 uur na een korte achtervolging een motorrijder (23) gecontroleerd in de Bijenstraat in de Staatstuinwijk. Hij had geen helm, geen motorkledij en geen rijbewijs. Zondag rond 3.15 uur werd dan weer een chauffeur betrapt op de Hasseltweg. Zijn rijbewijs was eerder al ingetrokken en hij blies positief. Zijn auto werd getakeld.