Broer van teruggevonden Pieter Jan: “Tragisch ongeval tijdens het joggen”

Gent -

Kort na de middag heeft de scheepvaartpolitie een menselijk lichaam gevonden in een oude Leiearm in Afsnee, in de buurt van het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft bevestigd dat het gaat om de 32-jarige Pieter Jan Huygens, die sinds donderdagnacht wordt vermist.