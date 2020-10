Vandaal trapt zijspiegels van auto’s, beelden circuleren op TikTok

Op TikTok doet een filmpje de ronde waarin te zien is hoe iemand vanop zijn fiets de zijspiegels van verschillende auto’s kapot schopt. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) uit Kuurne wil een onderzoek.

Op de video is te zien hoe een onbekende naast auto’s fietsten daarbij verschillende spiegels van auto’s trapt. De man die het filmpje plaatste, gebruikte daarbij ook het postnummer van Kuurne. Volgens de Kuurnse burgemeester Francis Benoit (CD&V) is het duidelijk dat de feiten plaats vonden in de Bavikhoofsestraat en Roterijstraat in Kuurne. “De straat is redelijk smal”, zegt Benoit. “Er bereikten me al eerder berichten over afgebroken spiegels. Aangezien het zo’n smalle straat is, dachten we tot nog toe dat het om ongevallen ging, niet om vandalisme.”

Niemand van de getroffen eigenaars diende daarom eerder een klacht in. De bewoners zullen nu geadviseerd worden dat wel te doen, zodat er ook een onderzoek ingesteld kan worden. Volgens onze informatie woont de jongeman die het filmpje op TikTok plaatste zelf in Kuurne en liep hij middelbare school in Kortrijk. Op TikTok staan nog een zestal andere filmpjes die eventueel met de man in verband kunnen gebracht worden. Ze verwijzen alvast naar zijn account. Onderzoek moet verder uitwijzen of hij ook effectief de dader is.